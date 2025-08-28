La Juventus ci ricasca: auguri social a Motta dopo quelli a Conte, pioggia di critiche dei tifosi

Il “buon compleanno” del profilo ufficiale X del club all’ex allenatore scatena la reazione dei supporter bianconeri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Juventus fa gli auguri a Thiago Motta per il suo compleanno e sui social si scatena la reazione dei tifosi bianconeri: centinaia di juventini hanno criticato la scelta del club di augurare “buon compleanno” all’ex allenatore. Era già accaduto lo stesso il 31 luglio, in occasione del compleanno di Antonio Conte.

Juventus, auguri a Motta sui social

Lo stile Juventus non fa deroghe, anche sui social e anche nei confronti di chi non ha lasciato un buon ricordo di sé nel mondo bianconero. Questa la filosofia dei social media manager della Juve, che oggi sulla pagina X del club hanno augurato buon compleanno a Thiago Motta per i suoi 43 anni. La Juventus ha postato una foto dell’ex allenatore bianconero, con la semplice scritta “Happy Birthday”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il precedente con Conte

La scelta social della Juventus, però, non è stata ben accolta dai tifosi, molti dei quali indicano in Thiago Motta uno dei responsabili della deludente scorsa stagione dei bianconeri. Sotto il post di auguri sono dunque comparsi una lunga serie di critiche e commenti negativi, sia nei confronti del tecnico italo-brasiliano che della Juventus stessa.

Lo stesso era accaduto lo scorso 31 luglio, quando la Juventus aveva augurato buon compleanno ad Antonio Conte: un eccesso per molti tifosi, ancora scottati dal “tradimento” dell’allenatore salentino, che poche settimane prima aveva deciso di restare al Napoli rifiutando il ritorno alla casa bianconera.

Tifosi all’attacco sui social

“Lo fate apposta allora”, il commento su X di Michele, tifoso che evidentemente non ha dimenticato gli auguri a Conte. “Ma sta cosa degli auguri quando è nata, ma soprattutto dobbiamo farli proprio a tutti?”, domanda sarcasticamente Fabio. “L’anno prossimo faranno gli auguri a Marco Materazzi”, aggiunge Francesco citando uno dei “nemici” storici della Juventus. “Il top sarebbe stato fargli fare gli auguri da Maifredi”, scrive IoJuventino, citando un altro allenatore che deluse le attese dopo essere arrivato alla Juve e a cui Motta è stato spesso paragonato. “È pur sempre a busta paga”, sottolinea Alessandro, ricordando che l’italo-brasiliano è ancora sotto contratto (e lo sarà fino a giugno 2027!).

Costantino mostra pietà per l’ex tecnico della Juve: “Mi dispiace sinceramente per come sia finita con Motta. Era l’allenatore sbagliato al momento sbagliatissimo. Spero che non si sia rovinato la carriera perché non è Guardiola ma non è neanche uno scarso” . Altri, invece, sono ben più spietati, come Tortellinho: “Uno che panchinava Yildiz e che quando giocava lo metteva anche fuori ruolo, la tua prossima squadra deve essere il Poggibonsi”. “Una delle pagine più buie della nostra storia”, aggiunge Nic. “Come se Hiroshima facesse gli auguri a Oppenheimer”, la battuta da humor nero di Gabri.