La Juventus ci riprova: colpo di mercato da 80 milioni

La Juventus si muove per Erling Braut Haaland, l’attaccante del Salisburgo che sta facendo impazzire le difese di mezza Europa e gli osservatori dei grandi club del Vecchio Continente. Dopo ventisei gol nelle prime diciotto partite stagionali, è inevitabile che la punta norvegese sia diventata uno dei nomi più caldi del calciomercato: i bianconeri, che sono sul giocatore ancora prima che esplodesse, in estate avevano ricevuto un no dallo stesso Haaland, che aveva preferito restare in Austria per giocare da titolare e crescere.

Ora la Juve, sfruttando la corsia preferenziale con l’agente Mino Raiola, è pronta a rifarsi avanti. Il Salisburgo chiede 80 milioni di euro, ma il procuratore italo-olandese è già al lavoro per limare il prezzo del cartellino, riporta il Corriere dello Sport.

In un’intervista a Dagbladet il classe 2000 ha rilasciato una bizzarra intervista dove ha rivelato alcuni dei suoi segreti: “A Salisburgo dormo con cinque palle, sono le mie amiche… – ha spiegato, riferendosi ai palloni che ha portato a casa per le cinque triplette realizzate finora -. Stanno sdraiati a letto e io dormo bene con loro. Li guardo ogni giorno. La cosa migliore è segnare gol”.

La rete è il pensiero fisso per il ragazzo, che ancora non si concentra sul futuro ma si gode il presente luminoso: “Come mi relaziono coi rumors? Bene. Juventus, Manchester United e Real Madrid? Sai cosa risponderò, nessun commento. Come sarebbe giocare con Cristiano Ronaldo alla Juventus? No comment”.

SPORTAL.IT | 13-11-2019 17:48