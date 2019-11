La Juventus deve sfoltire e fa una proposta al Milan

La “tensione finanziaria” che caratterizza l’ultimo bilancio della Juventus, termine tecnico che compare è nelle prime righe del prospetto per l’aumento di capitale da 300 milioni, tiene in tensione i tifosi bianconeri in vista delle prossime sessioni di mercato e in generale riguardo alla possibilità del club di essere ancora competitivo in Italia e in Europa nei prossimi anni. In soldoni, tutto questo dovrebbe tradursi in una sola missione: vendere a gennaio e farlo bene.

Il “fabbisogno finanziario complessivo” è stimato in 148 milioni, cifra che sarebbe quindi ampiamente coperta dall’aumento di capitale, ma per stare tranquilli occorre primeggiare in Europa, formare in casa nuovi campioni e soprattutto vendere bene, cosa che non è riuscita alla Juventus nell’ultima sessione di mercato.

Ecco perché la sessione invernale di trasferimenti vedrà non poche cessioni da parte dei campioni d’Italia. Gli esuberi del resto non mancano e i giocatori maggiormente indiziati sono Emre Can e Mario Mandzukic. Entrambi ai margini delle gerarchie di Maurizio Sarri, il primo può trasformarsi in una succosa plusvalenza, mentre l’attaccante croato fa ancora gola a diversi top club europei.

Tra questi potrebbe esserci anche il Milan, a caccia di un centravanti. Zlatan Ibrahimovic è come noto il primo nome della lista, Olivier Giroud, esubero al Chelsea, e Luka Jovic, che non trova spazio al Real Madrid, sono le prime alternative. Più difficile arrivare a Mandzukic, che a Torino guadagna 10 milioni lordi, ma il vice campione del mondo potrebbe entrare in un discorso più ampio che coinvolgerebbe un difensore tra Merih Demiral e Daniele Rugani.

Uno dei due lascerà la Juventus a gennaio e se il Milan vorrebbe puntare sul giovane turco, a Torino preferirebbero cedere Rugani. Del resto la valutazione data dalla Juve a Demiral è di 40 milioni, troppi per il Milan attuale. Cedere Rugani potrebbe invece essere più strategico per i campioni d’Italia alla luce dell’ingaggio dell’ex Empoli, 6 milioni lordi fino al 2023, il doppio di quanto percepisce Demiral.

