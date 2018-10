La Juventus difende Cristiano Ronaldo. Sponsor 'preoccupati'

La Juventus è intervenuta a difesa di Cristiano Ronaldo in merito alla vicenda delle presunte molestie sessuali da parte del portoghese nei confronti di una ragazza statunitense, che sarebbero avvenute nel 2009.

Questo il tweet di sostegno a CR7 da parte del club bianconero: "Cristiano Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus. Le vicende asseritamente risalenti a quasi 10 anni fa, non modificano questa opinione, condivisa da chiunque sia entrato in contatto con questo grande campione", ha scritto il club su Twitter.

Sono però più guardinghi alcuni sponsor del fuoriclasse lusitano, preoccupati soprattutto delle ripercussioni nel mercato statunitense, dove la questione delle molestie sessuali è in primissimo piano, con conseguenze sociali e politiche tuttora in atto. La Nike in una nota si è detta "profondamente preoccupata dalle accuse inquietanti".

Anche la nota azienda di videogame EASport ha espresso la sua preoccupazione: "Abbiamo letto allarmanti articoli che riportano le accuse contro Cristiano Ronaldo. Stiamo monitorando attentamente la situazione perché ci aspettiamo che i nostri ambasciatori incarnino i valori della nostra azienda".

Questo il comunicato di Save the Children, di cui Ronaldo è primo testimonial: "Siamo demoralizzati da quanto trapelato finora e lavoriamo per raccogliere nuove informazioni".

Ronaldo ha reagito così alle accuse: "Nego fermamente le accuse che sono state mosse. Lo stupro è un crimine abominevole che va contro tutto ciò che sono e tutto ciò in cui credo. Non voglio alimentare lo spettacolo mediatico creato da certe persone che cercano pubblicità alle mie spalle. La mia coscienza è pulita, mi permetterà quindi di attendere con tranquillità i risultati di tutte le indagini".

