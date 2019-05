La Juventus dura un'ora, la Roma la doma

Dopo i pareggi contro Inter e Torino nelle prime due partite successive alla conquista dello scudetto, la Juventus cede nel finale sul campo della Roma incappando nella terza sconfitta del proprio campionato comunque dominato

La squadra di Allegri resta a 89 punti e scende quindi a 13 lunghezze il vantaggio sul Napoli vittorioso sul campo della Spal nella gara delle 18, ma la notizia della serata è che la Roma è ancora in corsa per un posto in Champions League. I giallorossi hanno infatti ottenuto l’unico risultato possibile per continuare a sperare e sono saliti a 62 punti: Milan di nuovo appaiato, Atalanta a -3 e Inter a -1, ma la squadra di Spalletti sarà in campo lunedì contro il Chievo.

La Juventus, in campo con la divisa della prossima stagione (senza più strisce, ma metà bianca e metà nera con inserti rosa), non ha comunque demeritato in particolare nel primo tempo, giocato con buona personalità di fronte a una Roma contratta forse per l’obbligo di vincere a ogni costo, ma cresciuta nel secondo tempo.

I protagonisti della partita della Roma sono stati infatti Antonio Mirante e Alessandro Florenzi. Il portiere è stato determinante in tre occasioni nel primo tempo, respingendo da campione altrettanti tentativi di un pimpante Dybala (il terzo con l’aiuto del palo) e anche nella ripresa poco prima del vantaggio, salvandosi di piede su Emre Can. Florenzi, capitano di serata con De Rossi ancora in panchina, ha invece suonato la carica nei momenti decisivi della partita, firmando il gol del vantaggio a dieci dalla fine: brutta palla persa da Chiellini, l’esterno scambia con Dzeko e poi supera l’ex compagno Szczesny con un pallonetto.

Juventus tutta in avanti per cercare il pareggio e gli ingressi di Alex Sandro e Cancelo, ma in pieno recupero Dzeko firma il raddoppio in contropiede su invito dello stesso Florenzi. Roma in corsa, la Juve pensa al futuro.

SPORTAL.IT | 12-05-2019 22:38