La Juventus e Yildiz hanno detto sì: dettagli sul rinnovo e i retroscena dell'accordo

La Juve blinda il suo numero 10 fino al 2030 con un contratto da top player. Dietro la firma, la volontà di costruire un progetto vincente attorno a lui.

La Juventus e Kenan Yildiz hanno detto definitivamente sì al futuro insieme. Dopo mesi di voci e interessamenti dei top club europei, è arrivata la firma sul rinnovo. Il talento turco classe 2005 diventa così uno dei pilastri del progetto bianconero. Un accordo che va oltre l’aspetto economico e rafforza l’identità della squadra. La Juve punta su Yildiz come volto del presente e del domani.

Un rinnovo da top player: cifre e durata

Il nuovo contratto legherà Kenan Yildiz alla Juventus fino al 2030. L’ingaggio passerà dagli attuali 1,7 milioni a circa 6 milioni a stagione, con ulteriori bonus negli anni successivi. È previsto anche un premio fedeltà di circa 6 milioni al momento della firma. Con questo accordo, il numero 10 sale tra i giocatori più pagati della rosa, alle spalle solo di Vlahovic che però andrà via a fine stagione. Un investimento importante da parte della società. che certifica la sua centralità nel progetto.

Da promessa a leader tecnico della squadra

Negli ultimi mesi Yildiz si è trasformato in un punto di riferimento in campo. Gol, assist e personalità lo hanno reso il leader tecnico della Juventus. La maglia numero 10, ereditata con grande responsabilità, è diventata il simbolo della sua crescita. I tifosi lo hanno eletto a nuovo idolo, riconoscendone talento e attaccamento alla maglia. C’è anche chi lo ha accostato a un mostro sacro della storia della Vecchia Signora, come Alex Del Piero. La società, osservando i progressi del calciatore, ha deciso di puntare su di lui senza esitazioni e con un sacrificio economico non indifferente.

I retroscena: Elkann, i rifiuti alle big e il progetto futuro

Dietro il rinnovo c’è anche la forte volontà della proprietà, in particolare di John Elkann. Il numero uno di Exor ha sempre creduto in Yildiz, considerandolo il volto del nuovo ciclo bianconero. Il club ha respinto le avances di Real Madrid, Chelsea e Arsenal, blindando il suo gioiello. Anche il giocatore ha scelto di restare, dimostrando fedeltà e fiducia nel progetto Juve. Con questo accordo nasce una nuova era, costruita attorno al talento turco.