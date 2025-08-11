La Juventus fa gli auguri a Pessotto e Allegri ma sul web si scatena la rivoluzione

Solo pensieri gentili per l'ex difensore ma il compleanno del tecnico divide come sempre tra chi non dimentica i successi e chi non perdona il gioco

Uno compie oggi 55 anni ed è il Football Teams Staff Coordination Manager della Juventus, dopo un travagliato percorso da giocatore prima e dirigente juventino poi, l’altro soffia su 58 candeline e sulla panchina della Signora ha vinto 12 trofei in otto stagioni tra il 2014 e il 2024 (con un’interruzione tra il 2019 e il 2021). Oggi è il compleanno di Massimiliano Allegri e Gianluca Pessotto e la Juventus ha dedicato due post social per entrambi: “Buon compleanno Max!”, si legge per il tecnico. E poi: “Tanti auguri, Gianluca!”, per il dirigente ma i tifosi reagiscono in maniera diversa alle ricorrenze.

Allegri e la Juve, odio e amore

L’ultima avventura juventina dell’attuale tecnico del Milan si è conclusa traumaticamente il 17 maggio del 2024, dopo la vittoria della coppa Italia. Quella sera Allegri tirò fuori tutto quello che aveva dovuto ingoiare negli ultimi anni, prese le distanze da Giuntoli, litigò pesantemente con un giornalista e venne esonerato ma il rapporto del tecnico livornese con i tifosi di Madama è sempre stato di amore e odio.

Una fetta di fan lo ha sempre contestato, criticando il non-gioco, il “corto muso” e quant’altro anche quando la Juve vinceva gli scudetti, figuriamoci negli anni di magra. Così se per gli auguri a Pessotto arrivano solo commenti dolci dagli utenti (“Finalmente gli auguri ad uno juventino oggi! Auguri Pesso, e grazie per aver tenuto sempre taluni comportamenti compatibili con i valori della Juventus e di chi la rappresenta”) su Allegri. invece, si scatena il caos.

Quanti tifosi juventini non perdonano Allegri

Fioccano le reazioni: “Auguri, ma a mai più, la più grande sciagura della Juve” e poi: “17/05/2024 il giorno della liberazione, ancora grazie” e anche: “Nemmeno l’anno in serie B mi ha fatto disamorare e vergognare della mia squadra, ci sarebbe mancato altro. Questo squallido individuo c’è invece riuscito. Mai mi era successo prima. L’ onta della storia Juve…” e ancora: “Ha dejuventinizzato un popolo intero, o quasi… peggio di una maledizione biblica”

C’è chi scrive: “Il punto più basso della gloriosa storia della Juventus FC” e poi: “Il 17 maggio festa della liberazione juventina. Il peggior allenatore della storia e il miglior raccomandato del calcio italiano”, oppure: “Grazie per i taluni comportamenti non compatibili con i valori della juventus e per quel bellissimo 17 maggio 2024” e ancora: “Letteralmente la peggior disgrazia capitata nella nostra gloriosa ultracentennale storia”.

Gli auguri a Max Allegri da una fetta di fan

C’è anche l’altra campana: “Prima o poi t’incontro in giro e te lo dico di persona: grazie per tutto, anche quando hai difeso la squadra da solo contro tutto e tutti, anche quando hai sbagliato pensando di fare bene e soprattutto perché hai riempito la nostra bacheca di quasi tutto” e poi: “Buon compleanno Mister, a te che ci hai voluto così bene non solo nei giorni più belli, ma soprattutto in quelli più brutti. I veri gobbi lo sanno e non dimenticano. I miss you” e infine: “Buon compleanno Mister, auguri di cuore! Non dimenticheremo mai cosa hai fatto per noi, come ci hai difeso la nostra maglia! Il tempo è galantuomo e … chissà…”

