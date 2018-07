La Juventus fissa il prezzo di Bentancur

Non c'è solo Miralem Pjanic nel mirino dei top club europei.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Barcellona e Manchester City avrebbero infatti chiesto informazioni alla Juventus per quanto riguarda l'acquisto di Rodrigo Bentancur.

Il club bianconero non ha però intenzione di lasciare partire il giovane centrocampista uruguaiano se non per un'offerta da almeno 60 milioni di euro.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 24-07-2018 14:15