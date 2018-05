La Juventus fissa il prezzo di Kean

Moise Kean, in prestito in questa stagione all'Hellas Verona, tornerà in estate alla Juventus. Secondo Tuttosport, la dirigenza bianconera non lo ritiene però pronto per far parte della rosa juventina nella prossima annata.

L'attaccante classe 2000 sarà quindi girato in prestito o ceduto a titolo definitivo per 15 o 20 milioni di euro, ma solo se sarà inclusa nell'affare una clausola per la recompra.

In Italia, la Spal e il Sassuolo vorrebbero in prestito la giovane punta, mentre all'estero il Psv Eindhoven vorrebbe prelevarne il cartellino.

SPORTAL.IT | 30-05-2018 15:25