La Juventus fissa il prezzo per Emre Can, che è stato messo fuori dalla lista dei partecipanti alla Champions League e che a gennaio non farebbe alcun dramma se dovesse fare i bagagli. A patto, naturalmente, di approdare in una big europea.

I club interessati all'ex Liverpool non mancano, al momento i più decisi sembrano essere i tedeschi del Bayern Monaco. 40 i milioni che a Torino si aspettano di ricavare per la cessione del calciatore.

SPORTAL.IT | 15-11-2019 14:30