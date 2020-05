La Juventus ha deciso il futuro di Pellegrini

Tra i reparti destinati a subire più novità nel prossimo mercato della Juventus c’è la difesa e in particolare la voce esterni. Uno dei partenti potrebbe essere Alex Sandro, che ha parecchi estimatori in Premier League e non solo, ma quasi sicuramente il suo sostituto non sarà Luca Pellegrini.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', infatti, il mancino che la Juventus ha prelevato la scorsa estate dalla Roma potrebbe restare al Cagliari con la formula del prestito anche nella prossima stagione.

Il giocatore sembrava destinato a fare ritorno in bianconero per poi essere inserito in qualche scambio, ma il buon rendimento a Cagliari, dove aveva già militato tra gennaio e giugno 2019, e l’ormai consolidato ambientamento del giocatore in Sardegna dovrebbero far propendere la Juve verso l’idea di non spostare Pellegrini, del quale comunque i bianconeri vogliono conservare il controllo sul cartellino.



SPORTAL.IT | 18-05-2020 22:42