La Juventus ha deciso, pronto l'assalto a due grandi talenti

A dispetto dei dubbi di parte degli addetti ai lavori prima dell’inizio della stagione la Juventus di Maurizio Sarri sta macinando punti in ogni competizione, proprio come quella delle gestioni Conte e Allegri. Solo l’Inter di Conte sta tenendo il passo dei bianconeri, già qualificati agli ottavi di Champions League con due turni d’anticipo.

L’unica novità rispetto alle due ere di trionfi precedenti sta nel numero dei giocatori italiani in rosa, che sta diminuendo sensibilmente. La società vuole però far invertire nuovamente la tendenza, come dimostra la ferma decisione di assicurarsi un paio dei talenti italiani più in vista come Sandro Tonali del Brescia e Nicolò Zaniolo della Roma.

Dopo il cambio della guardia in porta da Buffon a Szczesny solo il cuore della difesa della Juve è ancora… tricolore grazie all’inossidabile coppia formata da Bonucci e Chiellini, ma l’innesto di De Ligt sembra destinato a cambiare anche le gerarchie dei centrali dopo che Chiellini sarà rientrato dal grave infortunio al ginocchio.

La rosa del centrocampo è invece quasi del tutto straniera, così ecco l’accelerazione per Zaniolo. Il romanista ha iniziato la stagione alla grande andando a segno per quattro partite consecutive tra Serie A e Europa League così la Juventus è pronta a tornare a bussare alla porta della Roma dopo i vani tentativi della scorsa estate. Pronta un’offerta da 35-40 milioni, che potrebbero però anche non bastare anche alla luce del rinnovo del contratto fino al 2024 firmato ad agosto.

Ne serviranno invece di sicuro molti di più per assicurarsi Erling-Haut Haaland. L’attaccante norvegese del Salisburgo, rivelazione della Champions League con sette gol realizzati nelle prime quattro giornate della fase a gironi, viene già valutato 100 milioni dal club austriaco pur essendo un classe 2000.

La Juventus fa però leva sui buoni rapporti con l’agente del giocatore, Mino Raiola, con il quale, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', ci sarebbe già stato un incontro perlustrativo nei giorni scorsi. Nel quale si sarà parlato anche di Paul Pogba.



SPORTAL.IT | 09-11-2019 10:13