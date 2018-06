La Juventus ha il piano per Pogba

La Juventus è in cerca di rinforzi per rinforzare e svecchiare allo stesso tempo il proprio centrocampo. Dopo aver già concluso l’acquisto di Emre Can dal Liverpool a parametro zero, la dirigenza bianconera sta guardando ancora al mercato della Premier League. L’obiettivo stavolta è però una vecchia conoscenza del club torinese: il centrocampista del Manchester United Paul Pogba. Non è un segreto infatti che la società campione d’Italia sarebbe disposta a riportare in Serie A il centrocampista francese qualora ne avesse la possibilità concreta.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Marotta e Paratici starebbero preparando un’offerta ai Red Devils per il cartellino del classe 1993, basata su un prestito con diritto di riscatto. Il club bianconero vorrebbe sfruttare il momento negativo che sta vivendo il giocatore per convincere il Manchester United ad accettare la soluzione bianconera, nonostante l’investimento di 105 milioni di euro più bonus fatto dal club inglese solo due anni fa per acquistarlo. Paul Pogba sarebbe inoltre felice di tornare alla Juventus e sempre secondo il quotidiano torinese, sarebbe anche disposto a ridursi l’ingaggio fino ad un massimo di 7 milioni di euro a stagione.

Un altro aspetto da non sottovalutare è anche il possibile contributo di Mino Raiola. Il potente agente non ha apprezzato il trattamento riservato da Josè Mourinho al proprio assistito e potrebbe favorirne il trasferimento nella prossima imminente sessione di mercato estivo. Il tecnico portoghese ha però dichiarato a Raiola di credere ancora nel centrocampista francese e che vorrebbe cercare di rivalorizzarlo. Il Manchester United non ha bisogno di cedere, quindi sarà importantissima la volontà del giocatore. La dirigenza bianconera intanto prepara l’offerta e spera che la rottura tra Raiola e Mourinho si amplifichi per sfruttare l’occasione.

SPORTAL.IT | 04-06-2018 11:55