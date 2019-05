La Juventus ha in pugno il difensore del futuro

Ruben Dias, difensore centrale del Benfica, è molto vicino alla Juventus.

Questo è quello che riportano i tabloid portoghesi, convinti che il forte giocatore classe 1997 possa ben presto sposare la causa bianconera. Il ragazzo avrebbe già accettato l'offerta della società torinese che ha individuato in lui un talento importante da cui poter ripartire.

Secondo Tuttosport, tuttavia, Ruben Dias non sarebbe la prima scelta di Paratici i cui sogni nel cassetto si chiamano De Ligt e Skriniar. Data la difficoltà per imabstire una trattativa che possa portare a uno dei due giocatori, il portoghese resta il più papabile per affiancare Chiellini e Bonucci.

SPORTAL.IT | 01-05-2019 17:52