La Juventus ha l'accordo con Milinkovic-Savic

Il campionato deve ancora finire, ma il mercato pare già entrare nel vivo. Sarà per colpa del fatto che il verdetto sullo scudetto è stato emesso con largo anticipo, fatto sta che le big della Serie A sono immerse negli affari in vista della prossima stagione, che si tratti di allenatori o di giocatori.

Così se Juventus e Inter sono alle prese con le successioni di Allegri, già certo dell’addio, e di Spalletti, che sembra destinato a lasciare la panchina nerazzurra anche in caso di qualificazione alla Champions League, sul fronte giocatori il Napoli e i bianconeri si mandano già messaggi indiretti.

Da una parte l’accordo di massima raggiunto tra gli azzurri e Josip Ilicic, trascinatore dell’Atalanta ormai a un passo dalla storica qualificazione alla fase finale di Champions League, dall’altro quello che a Torino avrebbero raggiunto nientemeno con Sergej Milinkovic-Savic.

A riportare la notizia è ‘Sky Sport’, secondo cui il centrocampista serbo avrebbe già un’intesa di massima con i campioni d’Italia per durata del contratto e ingaggio. Cifre top secret, ma in ogni caso, così come dovrà fare il Napoli con Ilicic, per la Juventus deve ancora iniziare la trattativa con il presidente della Lazio Claudio Lotito.

Un anno fa di questi tempi Milinkovic era reduce da un’annata da protagonista e si affacciava al Mondiale di Russia con tante speranze, ma in Russia le cose sono andata male e il rendimento nell’attuale stagione non è stato all’altezza della precedente. Ciononostante il giocatore è stato insignito del premio di miglior centrocampista del campionato al punto che Lotito non sembra voler abbassare la quotazione di partenza di 120 milioni.

Solo la volontà espressa del giocatore e l’inserimento di qualche contropartita tecnica, come Orsolini, quest’anno in prestito dalla Juventus al Bologna, potrebbe ammorbidire il presidente della Lazio.

L’eventuale arrivo di Milinkovic non sarebbe collegabile a quello di Simone Inzaghi sulla panchina della Juventus, ma escluderebbe l’assalto a Paul Pogba, del quale il Manchester United non sembra volersi disfare.

SPORTAL.IT | 21-05-2019 23:26