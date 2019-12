La Juventus ha un nuovo Higuain: il Pipita ha deciso il suo futuro

E chi lo avrebbe mai detto anche solo all'inizio della scorsa estate? La Juventus ha ritrovato in Gonzalo Higuain uno dei grandi protagonisti della sua stagione, recuperando pienamente un giocatore reduce da un anno quantomeno travagliato tra Milan e Chelsea, e che ora punta con convinzione a estendere ulteriormente la sua avventura a Torino.

La cura Sarri ha funzionato alla perfezione per il bomber argentino, che si è prima ripreso un ruolo centrale negli schemi bianconeri e ha poi iniziato a decidere sfide altamente delicate con gol pesantissimi e d'importanza capitale, come aveva abituato l'Allianz Stadium già in passato prima del suo temporaneo addio.

Il suo autunno 2019 è stato in particolare di altissimo livello, come dimostrato dalla prestazione sontuosa contro il Bayer Leverkusen in Champions League, dal recentissimo exploit di Bergamo (doppietta contro l'Atalanta) e dal gol al momento più pesante della stagione bianconera.

Se la Juventus è al momento capolista della serie A, buona parte del merito è infatti proprio di Higuain: suo il gol che è valso la vittoria di San Siro contro l'Inter, decisiva per consumare il sorpasso sui rivali nerazzurri in vetta al campionato.

Recuperato dal punto di vista fisico e mentale, ora Higuain non ha alcuna intenzione di fermarsi: se infatti il suo contratto con la Juventus scade nel 2021, l'impressione generale è che il Pipita voglia prolungarlo quanto prima.

Il centravanti risulta aver già espresso alla dirigenza il proprio desiderio di legarsi a vita ai colori bianconeri, e l'impressione è che l'accordo sarà presto trovato. Il rinnovo, dunque, rappresenterà una mera formalità.

Non c'è fretta nel completare questa operazione, ma sembrano ormai tutti d'accordo: la storia di Higuain alla Juve continuerà. E chi lo avrebbe mai detto, solo qualche mese fa…

SPORTAL.IT | 01-12-2019 10:46