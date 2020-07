La Juventus insiste per Milik: la mossa per convincere il Napoli

La Juventus è pronta a tutto per ingaggiare Arkadiusz Milik nella prossima stagione. Dopo le evoluzioni dei giorni scorsi, con l’Atletico Madrid che pareva in vantaggio nella corsa al bomber polacco, la dirigenza bianconera è intenzionata a convincere la società partenopea inserendo una contropartita tecnica: Federico Bernardeschi. A riportare l’ipotesi è ‘Sport Mediaset’.

Lo stallo nella trattativa con i bianconeri era arrivato dopo le richieste del Napoli, che aveva fatto sapere esplicitamente di non voler accettare offerte inferiori ai 40 milioni di euro. Una cifra che i bianconeri vorrebbero smussare, sfruttando in tal senso la cessione di uno dei calciatori in uscita per abbassare il prezzo.

La scelta di Bernardeschi non è casuale. Il Napoli, infatti, ha necessità di trovare un sostituto di Josè Callejon, che a fine stagione farà sicuramente le valigie, quasi sicuramente per ritornare in patria dopo la lunga e fruttuosa esperienza in Campania: l’ex Fiorentina, che alla Juve non ha mai pienamente convinto ma resta un calciatore di livello, sarebbe il rimpiazzo ideale dell’esterno offensivo spagnolo.

La mossa a sorpresa, dunque, pone i bianconeri nuovamente in vantaggio rispetto all’Atletico Madrid, che ha parlato con il centravanti polacco provando a convincerlo della bontà del progetto, ma non avrebbe contropartite tecniche da offrire al Napoli.

Se la trattativa dovesse andare in porto, la Juventus avrebbe a disposizione un attacco completo e versatile, con Milik che farebbe compagnia a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il suo arrivo, inoltre, allontanerebbe ulteriormente da Torino Gonzalo Higuain, che verrebbe messo definitivamente sul mercato in assenza di un rinnovo del contratto.

I bianconeri, però, non si limitano a pensare a Milik, coscienti che in sede di calciomercato anche un minimo dettaglio possa far svanire una trattativa. Per questo motivo continuano a sondare il terreno con la Roma, per capire se la società giallorossa è disponibile a cedere Edin Dzeko.

L’attaccante bosniaco ha qualche anno in più rispetto a Milik, ma anche caratteristiche e senso del gol molto simili.

OMNISPORT | 05-07-2020 08:37