La Juventus insiste: vuole un top player del Napoli

La Juventus insiste per Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli, autentico uomo squadra degli azzurri, è da sempre un obiettivo del club bianconero, ma è diventato un nome primario con l'arrivo ormai quasi certo di Maurizio Sarri in panchina.

Il centrale senegalese, tra i migliori del mondo, è considerato incedibile da Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis ma Agnelli e Paratici continuano a sognare il suo arrivo. Secondo quanto riporta Tuttosport, la Vecchia Signora punta a fare leva sull'agente Fali Ramadani, lo stesso procuratore di Miralem Pjanic, e lo stesso intermediario di mercato che sta lavorando per portare Sarri a Torino.

Convincere il Napoli sarà un'impresa: Koulibaly è valutato 100 milioni di euro e il club azzurro ha già rifiutato le offerte di Manchester United, Paris Saint Germain e Real Madrid. L'arrivo di Sarri alla Juventus potrebbe cambiare le carte in tavola, e potrebbe essere lo stesso giocatore a chiedere l'addio. I contatti sono costanti e continui e la Juventus non rinuncia a sognare.

Oltre a Koulibaly, la Vecchia Signora tiene sempre d'occhio Kostas Manolas, il piano B se non dovesse andare in porto il grande colpo nel reparto arretrato. Nel mirino dei campioni d'Italia anche Marquinhos, che avrebbe già un principio d'accordo con Paratici. Ormai tramontato il nome di Matthijs De Ligt, il difensore dell'Ajax ormai a un passo dal Barcellona.

Intanto è ormai tutto fatto per l'approdo di Demiral sotto la Mole. I bianconeri hanno chiuso l'affare a 15 milioni di euro con il Sassuolo: da decidere il suo futuro, è possibile che Sarri scelga di tenerlo in rosa e di non cederlo in prestito.

SPORTAL.IT | 06-06-2019 13:03