La Juventus lo sogna, il messaggio del prodigio del calcio mondiale

Piace moltissimo alla Juventus, ma non sarà facile ingaggiarlo: è infatti l'emergente per eccellenza del calcio mondiale, grazie a un avvio di stagione da record. Si tratta di Erling Braut Haaland, oggetto dei desideri di mezza Europa, bianconeri in testa. E che nel lunedì di vigilia della Champions League ha mandato importanti messaggi a tutti coloro che puntano a ingaggiarlo in vista delle prossime finestre di mercato.

"Il mio unico pensiero, in questo momento, è quello di giocare a calcio e divertirmi. Si tratta del mio lavoro. Non penso al mercato, il mio obiettivo è continuare a fare bene con il Salisburgo. Continuo a godermi questo momento, per me non è affatto difficile", ha dichiarato in conferenza stampa.

Classe 2000, Haaland ha già fatto registrare un'impressionante serie di primati alla sua prima stagione in Austria dopo l'esplosione nel Molde: già dal suo esordio in Champions League (bagnato con una tripletta al Genk, secondo solo a Wayne Rooney).

Segnando anche a Liverpool e Napoli è quindi arrivato a quota 6 gol in tre partite, battendo un record che resisteva dai tempi di Didier Drogba (che aveva segnato 5 reti in altrettanti match nella massima competizione continentale).

E ora per Haaland e il suo Salisburgo c'è proprio la sfida di ritorno con il Liverpool: "Giocheremo con la testa libera, non abbiamo nulla da perdere", la sua ricetta in vista dell'arrivo in Austria dei temutissimi Reds.

"Sto già sorridendo, sarà la partita finora più prestigiosa della mia carriera. Ci divertiremo davanti al Liverpool, faccio questo lavoro per partite così", ha aggiunto il giovane prodigio del calcio mondiale.

Per la Juventus, o qualsiasi altro club lanciatosi sulle sue tracce (dal Lipsia e il Borussia Dortmund a Manchester United, Arsenal e Chelsea, passando per lo stesso Napoli), ci sarà tempo.

SPORTAL.IT | 10-12-2019 00:20