La Juventus lo vuole, la mamma del campioncino parla chiaro

Tra i principali obiettivi della nuova Juventus di Maurizio Sarri c'è anche lui, che radiomercato dà veramente vicino al trasferimento in bianconero. Tanto da indurre a parlarne una delle persone più vicine a lui che si possano trovare, se non la più vicina: la madre.

Il giocatore in questione è Adrien Rabiot, centrocampista di fosforo e talento di 24 anni pronto a lasciare a parametro zero il Paris Saint-Germain. La Juventus è sempre più vicina ad abbracciarlo, ma al momento le trattative sono ancora in corso. Ecco perché la madre Veronique, che di Rabiot è anche procuratrice, ha deciso di usare parole di grande cautela in un'intervista rilasciata a 'RTL'. Ma anche di evidente apertura verso la Vecchia Signora.

Il tutto parte dalle voci di una telefonata galeotta da parte di Leonardo, che avrebbe provato a convincerlo in extremis a firmare il rinnovo contrattuale con il PSG. "Ho letto che mio figlio avrebbe rifiutato una proposta di prolungamento del PSG o che addirittura non si sarebbe presentato a un appuntamento con Leonardo, ma è tutto falso – ha voluto spiegare mamma Veronique -. Tra me e Leonardo non ci sono state discussioni di nessun tipo, ci siamo sentiti e questo è vero ma si è trattato di una semplice telefonata di cortesia".

Le cifre che circolano al momento parlano di un contratto già pronto per Rabiot, che alla Juventus guadagnerebbe 7 milioni a stagione per cinque anni con tanto di bonus alla firma. Come in tutti i casi di ingaggio di un calciatore svincolato, però, bisogna aspettare il 1° luglio, e proprio per questo la madre del giocatore predica calma: "Dovete sapere che nel calcio siamo tutti molto superstiziosi. Per questo motivo è meglio non sbilanciarsi prima di aver firmato nero su bianco".

Rabiot, che nel corso degli anni delle giovanili è transitato anche dal Manchester City, ha esordito con la maglia del PSG sotto la guida di Carlo Ancelotti diventando titolare a partire dal 2013-2014. Proprio il suo mancato rinnovo lo ha messo ai margini della squadra nello scorso campionato, in cui ha giocato solo 14 volte (segnando comunque due gol).

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 27-06-2019 21:10