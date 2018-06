La Juventus mette al sicuro Pjanic

Miralem Pjanic non si tocca. La Juventus sta lavorando per il rinnovo del contratto del centrocampista bosniaco, che resta un punto fermo per Massimiliano Allegri.

I bianconeri hanno quasi trovato l'intesa con l'entourage del giocatore sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2023, da 6 milioni l'anno contro i 4,5 attuali. L'indiscrezione è riportata da calciomercato.com.

Pjanic, che per ora ha un contratto fino al 2021, è stato accostato a Psg, Manchester United, Real Madrid e Barcellona

SPORTAL.IT | 12-06-2018 11:25