La Juventus mette le mani su Federico Chiesa

Il futuro di Federico Chiesa è sempre più colorato di bianconero. Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra gli uomini mercato della Juventus e l'entourage del gioiello della Fiorentina, che a fine stagione potrebbe salutare il club viola.

Secondo quanto riporta Tuttosport, i gigliati non scenderanno sotto gli 80 milioni di euro per il cartellino dell'Azzurro, seguito da vicino anche dall'Inter. Il figlio d'arte potrebbe sbarcare a Torino per una somma cash più la contropartita Riccardo Orsolini, promettente esterno d'attacco attualmente in prestito al Bologna.

Alla Juventus Federico Chiesa prenderebbe il posto del brasiliano Douglas Costa, cercato da Manchester United e Psg: il prezzo del verdeoro si aggira intorno ai 60 milioni di euro.

Intanto l'attenzione della Vecchia Signora è focalizzata sulla partita di questa sera all'Amsterdam Arena contro l'Ajax: Allegri ha dichiarato che sarà necessario fare gol. Prerogativa di Cristiano Ronaldo, che contro i Lancieri ha segnato 7 reti nelle ultime 4 partite di Champions League giocate. A coadiuvarlo dovranno essere Bernardeschi e Mandzukic, fresco di rinnovo, mentre si accomoderà ancora una volta in panchina (non è una novità nei big match) Paulo Dybala, che potrebbe essere scavalcato nelle gerarchie anche da Moise Kean, anche lui scalpitante.

Probabile il 4-3-3 con De Sciglio, Bonucci, Rugani e Alex Sandro in difesa. Mancherà l'infortunato capitan Chiellini, che con l'Atletico era stato gladiatorio, e Allegri punta tutto su Rugani: "È uno dei giovani migliori che abbiamo in Italia e quindi è uno dei migliori in Europa". A centrocampo Pjanic verrà affiancato da Bentancur e Matuidi, non ci sarà un altro degli elementi chiave della vittoria sulla squadra di Simeone, Emre Can, che spera di rientrare per la gara di ritorno.

SPORTAL.IT | 10-04-2019 12:13