La Juventus non molla un suo ex

Giornate impegnative per la Juventus. Sul campo della Spal, potrebbe arrivare la certezza dell'ottavo scudetto consecutivo (a sei giornate dal termine del campionato). Poi, la gara di ritorno contro l'Ajax, dopo l'1-1 di Amsterdam. Tuttavia, la dirigenza sarebbe al lavoro anche per migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Paratici non avrebbe ancora mollato la presa su Pogba. Il francese, dopo l'addio di Mourinho, è tornato a brillare con la maglia del Manchester United ma tante le indiscrezioni che lo vorrebbero, il prossimo anno, giocare con un'altra maglia. Dalla Spagna insistono: il Real Madrid, pronto ad una vera e propria rivoluzione, lo vorrebbe a tutti i costi. Zidane, tecnico dei blancos, ha sempre avuto un debole per il Polpo e spera di convincerlo a scegliere Madrid.

Attenzione, tuttavia, anche alla Juventus. Pogba non ha mai nascosto la sua stima nei confronti del club bianconero. A Torino, il francese è diventato grande e la presenza di Cristiano Ronaldo potrebbe spingerlo a riflettere su un suo eventuale ritorno alla Vecchia Signora. Nonostante uno stipendio principesco (circa 17 milioni di euro, netti, a stagione), Paratici sta cercando di capire se ci siano o meno le condizioni per riportare il Polpo a Torino. Sarebbero necessari dei sacrifici e qualche cessione importante (Douglas Costa e Alex Sandro tra i più gettonati per fare le valigie).

Classe 1996, il campione del mondo con la Francia ha giocato per quattro stagioni alla Juventus (dal 2012 al 2016) con 178 presenze e 34 reti. Non dovesse essere fattibile una trattativa con lo United per Pogba, la Juventus potrebbe virare su Zaniolo, giocatore della Roma che fa gola ai bianconeri.

SPORTAL.IT | 12-04-2019 08:49