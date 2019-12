La Juventus pensa al futuro: nel mirino un talento azzurro

La Juventus, come sempre, guarda al futuro. Oltre a rinforzare la rosa attuale, Fabio Paratici sarebbe al lavoro anche per portare a Torino, sponda bianconera, giovani talenti che possano crescere alla Vecchia Signora, al fianco di tanti campioni.

In particolare, il club bianconero sarebbe sulle tracce di Sandro Tonali, giovanissima stella classe 2000 in forza al Brescia che sta meravigliando tutti. Il centrocampista ha tantissimi club che gli stanno facendo la corte. La Juventus pare in pole position.

Il profilo di Sandro Tonali sarebbe considerato ideale per gli obiettivi a medio/lungo termine del club bianconero. Anche in virtù di tanti, troppi centrocampisti in forza alla Juventus che hanno ormai un’età avanzata e condizioni fisiche rivedibili.

La lista di giocatori over 30 che indossano la casacca della alla Juventus è lunga. A livello di centrocampo, Sami Khedira, attualmente ai box, è un classe 1987. Anche il francese Blaise Matuidi ha 32 anni. Insomma, forze fresche potrebbero far comodo alla Vecchia Signora.

Da ricordare che Miralem Pjanic è un classe 1990. Il fuoriclasse bosniaco è nel pieno della sua maturità calcistica e potrebbe essere un insegnante eccellente per il giovanissimo Sandro Tonali, destinato ad un futuro luminoso.

Secondo il Tuttosport, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto Marko Pjaca, giocatore che potrebbe aumentare il tasso qualitativo delle Rondinelle, nuovamente nelle mani del tecnico Eugenio Corini. Il croato è anche alla ricerca di un riscatto.

La Juventus, ancora una volta, starebbe provando ad anticipare la concorrenza e portarsi a casa un talento grezzo di classe innata come Sandro Tonali. L’ennesimo colpo da maestri per confermarsi al vertice.

SPORTAL.IT | 06-12-2019 08:35