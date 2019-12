La Juventus perde i pezzi: nuovo infortunio a centrocampo

Nuovo infortunio a centrocampo per la Juventus di Maurizio Sarri. L’emergenza nel reparto di mezzo si aggrava dopo il ko di Rodrigo Bentancur, costretto ad uscire durante la partita contro la Lazio a causa di un forte dolore al ginocchio. Il centrocampista uruguaiano ha riportato una distrazione al legamento collaterale mediale della gamba destra: difficile ma non impossibile il suo recupero prima di Natale.

“Bentancur, durante la partita contro la Lazio, ha subito un trauma diretto con conseguente distrazione del legamento collaterale mediale della gamba destra; oggi ha effettuato terapie e recupero. Il calciatore verrà valutato giorno per giorno”, è la nota del club bianconero.

L’obiettivo del club torinese è recuperare Bentancur per la partita di Supercoppa contro la Lazio, in programma il 22 dicembre a Riad, in Arabia Saudita. Il giocatore attraverso il proprio profilo Instagram ha rassicurato i tifosi: “Stamattina mi sono sottoposto a una risonanza per conoscere l’entità dell’infortunio di ieri e fortunatamente non è grave. Grazie a tutti per i messaggi di affetto, tornerò molto presto!”.

Sarri a centrocampo è già alle prese con gli infortuni di Khedira (rientro a marzo) e Ramsey. Anche Rabiot non è al meglio e in occasione della prossima giornata di campionato contro l’Udinese mancheranno per squalifica anche Pjanic e Cuadrado.

Con gli uomini contati Bernardeschi potrebbe arretrare a mezzala, mentre Douglas Costa, che dovrebbe tornare disponibile, potrebbe giostrare da trequartista dietro alle punte. Una tegola pesante nel momento più difficile della gestione di Sarri: i campioni d’Italia sono incappati con la Lazio nella prima sconfitta stagionale.

SPORTAL.IT | 08-12-2019 17:00