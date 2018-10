La Juventus perde Khedira per diverse settimane

La Juventus ha perso ancora Sami Khedira.

Il tedesco ha riportato una lesione ai flessori della coscia sinistra, accusata durante la partita di Champions League contro lo Young Boys.

Il centrocampista bianconero era appena tornato a disposizione di Massimiliano Allegri, che ora dovrà rinunciare al numero 6 per diverse settimane. A sostituirlo dovrebbe essere Emre Can, acquistato in estate proprio per sopperire a un’eventuale mancanza dell’ex Real Madrid.

Ecco il comunicato ufficiale della Juventus: “Gli esami hanno confermato la presenza di una lesione ai flessori della coscia sinistra. Ha già iniziato le cure specifiche e la prossima settimana verranno effettuati nuovi controlli”.

I bianconeri non hanno a disposizione neanche Daniele Rugani, mai entrato nelle rotazioni difensive di Allegri per via di una serie di infortuni, l’ultimo dei quali quello nella partita di Frosinone, dove ha subito una frattura al secondo arco costale di sinistra che gli impedisce di allenarsi e che gli farà saltare la gara contro l’Udinese.

