La Juventus prenota tre top player del futuro

Protagonista indiscussa del mercato estivo, con il colpo Cristiano Ronaldo, il ritorno di Leonardo Bonucci e l'addio di Gonzalo Higuain, la Juventus guarda già al futuro.

Gli uomini di mercato dei bianconeri, Marotta e Paratici, secondo Tuttosport hanno già intavolato le trattative per i tre possibili colpi della prossima estate: Federico Chiesa, Adrien Rabiot e Antonio La Gumina.

La stella della Fiorentina è da tempo nel mirino dei bianconeri, che hanno messo le basi del futuro affare durante la trattativa per Pjaca. Il prezzo del cartellino è vicino ai 70 milioni di euro, ma potrebbe lievitare se il figlio d'arte continuerà a brillare in viola.

Il centrocampista del Psg Adrien Rabiot è invece in scadenza nel 2019 e non vuole saperne di rinnovare con i parigini: dietro c'è lo zampino della Juventus che si sta muovendo allo scopo di acquisirlo a parametro zero, ripetendo così l'operazione Emre Can della scorsa stagione.

Infine, i bianconeri hanno prenotato l'attaccante dell'Empoli Antonino La Gumina. Acquistato dagli azzurri per 9 milioni di euro in questa campagna trasferimenti, La Gumina potrebbe volare a Torino nel 2019 in caso esploda con la maglia dei toscani in serie A (nella scorsa stagione 11 reti in B nel Palermo). Il presidente Corsi ha confermato che la Vecchia Signora ha una sorta di prelazione: "A cose fatte ci hanno interpellato diverse società, ma con la Juventus c’è un rapporto di sintonia, diciamo che ha una sorta di prelazione sul giocatore se dovesse fare bene in virtù dei nostri rapporti con le persone e la società. Se La Gumina farà bene, la Juve avrà la priorità".

La Juventus continua così a tessere indisturbata la sua tela, mantenendo, anche per quanto riguarda il calciomercato, la sua posizione dominante sul piano domestico.

SPORTAL.IT | 06-08-2018 13:00