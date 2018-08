La Juventus prepara un nuovo colpo alla Emre Can

Il mercato si è appena concluso, ma i dirigenti della Juventus stanno continuando a lavorare per rinforzare la rosa, soprattutto in ottica futura. Il sogno è sempre Sergej Milinkovic-Savic, ma per il centrocampista della Lazio la trattativa sarà complicatissima, viste le richieste di Claudio Lotito e l'interesse di diverse big europee. La società piemontese continua anche a monitorare la situazione legata a Paul Pogba, da diverso tempo infelice al Manchester United e desideroso in futuro di tornare a Torino.

La dirigenza juventina starebbe però lavorando negli ultimi ultimi giorni per l'acquisto di un altro centrocampista: Adrien Rabiot del Paris Saint-Germain. Il 23enne francese è un pallino di Marotta e Paratici, che lo seguono ormai da diverso tempo. Il giocatore sta continuando a rifiutare le offerte di rinnovo da parte del club parigino e a giugno scadrà il suo contratto: il club bianconero ha quindi già fiutato l'affare e spera di ripetere un altro colpo in stile Emre Can. Il giocatore tedesco è stato infatti inseguito e corteggiato per più di un anno, prima che arrivasse a trasferirsi alla Juventus a parametro zero all'inizio di questa sessione di mercato.

La situazione del centrocampista francese ha però attirato anche le attenzioni di molti club in Europa, tra cui Barcellona, Manchester United e anche Milan. Non sarà quindi facile arrivare ad acquistare Rabiot, che dopo essere cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain, è diventato un punto fermo del club francese nelle ultime stagioni, visto l'addio di Blaise Matuidi proprio in direzione Juventus e i continui problemi fisici di Marco Verratti. Con la maglia della società parigina ha totalizzato sinora 210 presenze, condite da 23 reti tra tutte le competizioni. Non è invece ancora riuscito a imporsi con la maglia della propria nazionale, con la quale ha giocato per sole 6 volte.

SPORTAL.IT | 23-08-2018 16:45