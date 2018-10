La Juventus provoca l'Inter: a Udine ricordando il 5 maggio

Nella presentazione della partita che giocherà oggi alle ore 18 contro l’Udinese la Juventus con un tweet abbastanza provocatorio ha ricordato un precedente contro i friulani che è rimasto nella storia: quello del 5 maggio 2002. La cosa ovviamente ha fatto infuriare molti tifosi dell’Inter, perché si tratta di una delle date più nefaste della storia della società nerazzurra, ovvero quando all’ultima giornata di campionato con Ronaldo e compagni avanti di un punto in classifica rispetto all’undici bianconero arrivò un clamoroso risultato all’Olimpico di Roma. La vittoria per 4-2 della Lazio (coi sostenitori biancocelesti che parteggiavano per l’Inter per il gemellaggio ancora in corso fra le due tifoserie) regalò lo scudetto alla Vecchia Signora, che vinse appunto a Udine con i gol di Del Piero e Trezeguet.

L’account Twitter bianconero ha pubblicato il video delle interviste post-partita della gara con una didascalia che recita: «Anno 2002. Udinese-Juventus si giocava il 5 maggio…». Il tutto con una emoticon che sa tanto di presa in giro per l’Inter. Non si sono fatti attendere i commenti piccati dei nerazzurri, con molti che tirano in ballo il servizio di Report che potrebbe presto gettare più di un’ombra sul club piemontese, con qualcuno che scrive: «Beh, godetevi queste ultime partite, perché a breve non ne giocherete altre». La guerra fredda fra i due club dunque potrebbe vivere presto una nuova puntata, che affonda le radici in quel famoso rigore non concesso su Ronaldo. Non Cristiano, ma Luis, quello nerazzurro.

SPORTEVAI | 06-10-2018 13:27