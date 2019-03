La Juventus punta Enrico Chiesa per arrivare al figlio

La Juventus prova ad arrivare a Federico Chiesa attraverso il padre Enrico.

Secondo quanto riportato da 'Rai Sport', infatti, i bianconeri hanno intenzione di fare sul serio sulla stellina viola e vogliono trovare un modo per convincere lui a trasferirsi a Torino e la Fiorentina a privarsene.

Per questo motivo la dirigenza della Vecchia Signora nel corso della settimana ha contattato Enrico Chiesa, che esattamente come il figlio ha vestito tra le altre le maglie della Fiorentina e della Nazionale. E attraverso il dialogo con l'ex azzurro si punta a capire quali siano i margini per arrivare all'attuale numero 25 gigliato.

SPORTAL.IT | 30-03-2019 12:35