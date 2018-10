La Juventus punta James Rodriguez

La Juventus ha messo nel mirino James Rodriguez. Lo ribadisce Sportbild, che per primo lanciò i rumors di un rinnovato interesse bianconero alcune settimane fa.

L'affare, secondo il giornale tedesco, potrebbe andare in porto già a gennaio, viste le evidenti difficoltà del colombiano nel Bayern Monaco.

I bavaresi per ora non hanno aperto alla cessione a stagione in corso, e vorrebbero rimandare il discorso a giugno. La Juve conta sul supporto dell'agente del giocatore, Jorge Mendes, lo stesso che ha portato sotto la Mole questa estate Cancelo e Cristiano Ronaldo.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 12:35