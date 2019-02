La Juventus punta un ex centrocampista del Milan

Juventus sempre a caccia di rinforzi a centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport, il club bianconero ha effettuato un sondaggio presso il Sassuolo, società con cui gode rapporti di mercato molto stretti, per Manuel Locatelli.

Il classe 1998, a Reggio Emilia in prestito dal Milan con obbligo di riscatto, è seguito da Fabio Paratici da quando era in rossonero: al Sassuolo sta vivendo una buona stagione, e il giocatore è finito nel taccuino degli uomini di mercato bianconeri, che puntano a rinverdire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri puntando principalmente su talenti italiani.

Nei prossimi mesi si capirà se ci sono gli spazi per una trattativa. La Juve si siederà al tavolo con il Sassuolo anche per Rogerio, in prestito nei nerovedi, e Magnani, per il quale i campioni d’Italia si sono riservati un’opzione di riacquisto.

Per quanto riguarda la difesa, è sempre vivo il sogno Marcelo.Il club bianconero sta lavorando su due fronti: da un lato conta sulla volontà di andarsene dell'esterno brasiliano per convincere il presidente del Real Madrid Florentino Perez, dall'altro è pronto a mettere sul tavolo un'offerta importante per il giocatore. I campioni d'Italia hanno già pronta la proposta da fare agli spagnoli: 45 milioni di euro al Real e ingaggio da 12 milioni netti all'anno per il terzino sinistro brasiliano: un super stipendio che farebbe del verdeoro il secondo più pagato nella rosa bianconera, dopo Cristiano Ronaldo. Proprio CR7 caldeggia l'acquisto dell'amico, alla ricerca di stimoli dopo tanti anni di trionfi alla casa blanca. Marcelo ha già incontrato Florentino Perez, considera chiusa la propria esperienza in Spagna e gli ha già chiesto direttamente di essere ceduto a fine stagione.

