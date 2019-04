Juventus gelata: non basta Kean, rinviata la festa scudetto

La Juventusspreca il primo match-ball per lo scudetto. A Ferrara la Spal sorprende, rimonta e batte per 2-1 i bianconeri imbottiti di riserve e di giovani: a nulla serve il gol di Kean, a cui replicano Bonifazi e Floccari.

La festa è così rinviata a sabato prossimo, quando la Vecchia Signora affronterà in casa la Fiorentina, a meno che il Napoli non vinca domani sera contro il Chievo: nel caso, la Juve festeggerà il titolo sul divano di casa. Tre punti d’oro invece per la Spal, che sale a quota 35 e vede la salvezza.

Fallito l’esperimento di Allegri, che lancia una formazione particolare, con tanti giovani (esordio di Kastanos e Gozzi) e la coppia inedita Dybala-Kean in attacco. Nel primo tempo ritmi bassi ma alla prima vera occasione gol la Juventus passa: Cancelo al 31′ tira dal limite, Kean interviene deviando la palla in rete e segnando la sua sesta marcatura in campionato.

Nella ripresa i bianconeri soffrono il ritorno della Spal, subito a segno al 49′ con Bonifazi, colpo di testa su corner di Schiattarella. Poi Perin sventa una grande chance per il raddoppio firmata da Murgia. Gli innesti di Allegri non fruttano gli effetti sperati e al 74′ i padroni di casa si portano meritatamente in vantaggio con Floccari, a segno su assist di Murgia. Allegri butta nella mischia Bernardeschi nel finale di partita, ma la Spal è compatta e non lascia passare nulla.

