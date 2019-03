La Juventus ripensa a Manolas

Il difensore della Roma Kostas Manolas nel mirino della Juventus per la prossima stagione. Secondo indiscrezioni riportate da Rai Sport, il difensore greco già accostato in passato alla Vecchia Signora è balzato al primo posto nelle preferenze degli uomini di mercato bianconeri per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Il secondo posto nella lista è occupato dal classe 1999 dell'Ajax Matthijs De Ligt, che però ha diverse pretendenti e ha un valore di mercato decisamente più alto rispetto all'ellenico.

SPORTAL.IT | 03-03-2019 11:05