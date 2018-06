La Juventus ruba la scena a Nainggolan: due colpi in arrivo

Nel giorno dell'acquisto di Radja Nainggolan da parte dell'Inter, la Juventus risponde in modo beffardo con il colpo Joao Cancelo, tanto per ribadire ancora una volta la posizione di forza dei bianconeri in Italia. L'ex terzino nerazzurro sbarca a Torino dal Valencia per 40 milioni di euro suddivise in tre rate, la prima da 15-17 milioni: lo riporta Tuttosport.

Mercoledì le visite mediche per quello che sarà il quinto rinforzo per Massimiliano Allegri dopo Caldara e Spinazzola, rientrati dall'Atalanta, l'ingaggio di Perin dal Genoa e l'arrivo a parametro zero di Emre Can dal Liverpool.

Raggiunto da tempo l'accordo con Jorge Mendes, l'influente procuratore di Cancelo, sulla base di 3 milioni di euro netti a stagione per 5 anni. L'esterno portoghese è pronto a rientrare dal Messico, dove sta trascorrendo le vacanze: sarà l'erede di Lichtsteiner a destra.

E in difesa potrebbe arrivare un nuovo botto nei prossimi giorni: secondo indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, il cluub bianconero è pronto a pagare la clausola di Diego Godin, forte difensore uruguaiano che vorrebbe tentare una nuova esperienza dopo la lunga militanza all'Atletico di Madrid. L'idea dei torinesi sarebbe quella di cedere Benatia per una ventina di milioni e girare l'incasso all'Atletico pagando cash la clausola. A Torino, inoltre, Godin avrebbe un ingaggio aumentato del 30% circa.

Intanto i bianconeri pianificano di far fruttare al meglio le cessioni di alcuni esuberi, in particolare quelle di Rolando Mandragora, Emil Audero e Alberto Cerri, che potrebbero tutti sbarcare a Udine. Si allontana per l'attacco Alvaro Morata, che secondo il Corriere dello Sport sarebbe molto vicino al Borussia Dortmund, che ha deciso di non riscattare Michy Batshuayi.

SPORTAL.IT | 25-06-2018 09:40