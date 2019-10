La Juventus senza Ronaldo si ferma a Lecce. E un big si infortuna

La Juventus non va oltre il pareggio a Lecce nella nona giornata di serie A. La squadra bianconera, priva di Cristiano Ronaldo (a riposo), frena dopo cinque vittorie consecutive: al Via del Mare finisce 1-1, entrambi i gol sono su rigore, e sono firmati Dybala e Mancosu. La più brutta notizia per Sarri è però l’infortunio di Pjanic, uscito nella ripresa per un problema muscolare. In classifica la Vecchia Signora rischia ora il controsorpasso dell’Inter di scena a San Siro con il Parma, il Lecce è sedicesimo a 8 punti.

Il primo tempo finisce a reti bianche, nonostante la Juventus comandi il gioco (70% di possesso palla all’intervallo) e crei occasioni da gol in serie. Dopo un buon avvio della squadra di Liverani (Szczesny respinge con i pugni una conclusione di Majer al 3′), i campioni d’Italia prendono in mano la partita e si avvicinano a più riprese al gol: Bernardeschi sfiora il vantaggio all’8′, Higuain si vede annullare una rete per fuorigioco al 15′, poi Dybala ha tre chance al 24′, al 26′ e el 29′, tutte sfumate per imprecisione o per le parate di Gabriel. Danilo protesta dopo una caduta in area del Lecce ma l’arbitro Valeri lascia proseguire.

Botta e risposta dal dischetto ad inizio ripresa: al 50′ Dybala segna dagli undici metri dopo un intervento di Petriccione su Pjanic (Var decisivo), al 56′ replica Mancosu sempre su rigore, assegnato per un fallo di mano di De Ligt nell’area di rigore bianconera.

Sarri inserisce Cuadrado per Danilo, poi è costretto a sostituire anche il regista Pjanic, problema muscolare per il bosniaco: dentro Khedira. La Juve si butta rabbiosamente in avanti e colpisce il palo al 62′ con Bernardeschi.

Il risultato non si sblocca, Sarri gioca anche la carta Rabiot, dentro per Emre Can: i giallorossi chiudono tutti i varchi. Al 75′ Bonucci manda alto davanti a Gabriel, al 77′ Dybala mette fuori di poco con un sinistro insidioso.

Nel finale duro contrasto tra Gabriel e Higuain: il Pipita rientra in campo con una vistosa fasciatura in testa. I padroni di casa resistono stringendo i denti, il lungo recupero (sette minuti) non basta ai bianconeri per segnare il gol vittoria (sfiorato negli ultimissimi secondi da uno stoico Higuain).

