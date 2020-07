La Juventus si aggrappa a Dybala: da partente a uomo scudetto

La Juventus si aggrappa a Paulo Dybala. Uno che la scorsa estate era in cima alla lista dei cedibili: sembrava non potesse trovare spazio negli schemi di Maurizio Sarri e a Torino si era addirittura arrivati a prendere in considerazione l’ipotesi di scambiarlo con Mauro Icardi, in uscita dall’Inter. E non è un caso se quest’anno nessuno ha portato la casacca numero 9 tra i bianconeri.

Dall’Inghilterra, per la Joya, sono arrivate proposte poco convincenti e così non se n’è fatto nulla. L’argentino non si è perso d’animo, anche se non è stato impiegato con continuità. Di sicuro, però, se la Juventus dovesse arrivare al nono scudetto di fila, non si potranno nascondere i suoi meriti. Se l’Inter ha 6 punti in meno della truppa di Sarri è perché ha perso entrambi gli scontri diretti (2-1 a Milano, 2-0 a Torino prima della sospensione del campionato per l’emergenza Covid): in entrambe le partite l’ex Palermo è stato decisivo, con la rete che ha aperto le marcature al Meazza e con quella – di straordinaria bellezza – che ha chiuso il conto in un Allianz Stadium deserto.

Sarri sa benissimo che Dybala sa essere decisivo e che la sua presenza in campo potrà fare la differenza con la Lazio: battere i biancocelesti, quale sia il risultato dell’Olimpico di domenica sera nella sfida tra Roma e Inter, vorrebbe dire avvicinarsi sensibilmente al traguardo. Un obiettivo che il tecnico toscano non può minimamente pensare di non raggiungere dopo le otto firme apposte sull’albo d’oro da Antonio Conte (tre) e Massimiliano Allegri (cinque).

Tornare al successo, dopo avere racimolato la miseria di 2 punti in 3 partite, sarebbe importante non soltanto per la classifica ma anche per il morale. Archiviata la pratica tricolore Cristiano Ronaldo e compagni potranno così concentrarsi sulla sfida con il Lione: c’è uno 0-1 da ribaltare e non sarà facile andare avanti in Champions League.

OMNISPORT | 19-07-2020 09:20