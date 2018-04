La Juventus si fa un regalo: ecco il primo acquisto per l'estate

La telenovela Emre Can è finita: il tedesco può considerarsi un calciatore della Juventus.

Dopo mesi di riflessioni, il centrocampista avrebbe accettato la proposta dei bianconeri per la prossima stagione: l’attuale mezz’ala del Liverpool arriverà così a parametro zero in Piemonte.

Un colpo non da poco da parte di Marotta che è riuscito a battere la concorrenza di club come Real Madrid e Bayern Monaco: a convincere Emre Can è stato il progetto juventino e più in particolare la sua centralità all’interno dello stesso.

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il tedesco firmerà nei prossimi giorni un quinquennale da 6 milioni a stagione: una cifra non male per un contratto che presenterà anche una clausola rescissoria su espressa richiesta del calciatore.

Emre Can sarà uno dei cardini del centrocampo bianconero nella prossima stagione insieme a Matuidi e Bentancur, gli unici certi di restare anche dopo l’estate: la permanenza di Khedirà è in dubbio così come quella di Pjanic che potrebbe essere sacrificato. Su di lui è forte l’interesse del Psg che è pronto a mettere sul piatto oltre 80 milioni di euro.

Sul fronte entrate, Marotta sta continuando i dialoghi con il Manchester United di Mourinho per due calciatori: si tratta di Matteo Darmian ed Anthony Martial.

La trattativa per il primo è in fase piuttosto avanzata: l’ex Torino dovrebbe arrivare per una cifra prossima ai 15 milioni di euro per prendere posto sulla fascia sinistra che vedrà il probabile addio sia di Asamoah che di Alex Sandro.

Più complicata invece la pista che porta al secondo: il francese non sta trovando grande spazio in Inghilterra ma le richieste di certo non gli mancano. La Juventus prima di affondare il colpo vorrebbe cedere Mario Mandzukic. Il croato ha richieste sia dalla Cina che dalla Premier League.

SPORTAL.IT | 30-04-2018 08:35