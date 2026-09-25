La Juventus si fionda sui brasiliani: quattro nomi nuovi nel mirino di Carnevali

La Juventus amplia il monitoraggio sul centrocampo e guarda al Brasile. André, Bidon, Bontempo e Martinelli entrano nella lista bianconera.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus guarda al mercato di giugno e amplia la lista dei centrocampisti monitorati per il futuro. Il nuovo corso targato Giovanni Carnevali e Frederic Massara punta infatti su un lavoro di scouting più diretto e su una maggiore attività di monitoraggio dei profili individuati. Tra i nomi già analizzati c’è quello di Bakola, mentre dal Brasile – stando a quanto scrive il Corriere dello sport – arrivano quattro nuovi obiettivi. Si tratta di André, Breno Bidon, Matheus Martinelli e Gabriel Bontempo, tutti centrocampisti seguiti dalla Vecchia Signora in vista delle prossime sessioni di mercato.

Carnevali cambia il lavoro di scouting

La nuova Juventus sta lavorando su una lista molto ampia di calciatori, con particolare attenzione al centrocampo. Il progetto prevede meno dipendenza dagli algoritmi e maggiore supervisione diretta, attraverso un nuovo team di scouting voluto da Carnevali e destinato a supportare l’area sportiva e Massara. La società ha già avviato approfondimenti sui possibili obiettivi per conoscere costi, caratteristiche e concorrenza. Un’attività che riguarda sia giocatori già presenti nei radar bianconeri sia nuovi profili individuati nel corso degli ultimi mesi. La struttura dirigenziale vede Massara nel ruolo di Chief Football Officer, alle dirette dipendenze di Carnevali e in collaborazione con lo Sporting Director Marco Ottolini.

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Bakola resta nella lista della Juventus

Tra gli obiettivi già conosciuti c’è Bakola, centrocampista del Sassuolo arrivato in Italia proprio sotto la gestione di Carnevali. Secondo quanto riportato dalla fonte, il valore del francese si aggira oggi sui 30 milioni di euro, mentre la concorrenza è aumentata con l’interesse di diversi club della Premier League. Gli osservatori inglesi hanno seguito da vicino le sue prestazioni, aumentando ulteriormente la pressione sul mercato. Per la Juventus il nome resta quindi da monitorare, anche considerando che un’eventuale crescita della concorrenza potrebbe incidere sulle condizioni economiche dell’operazione. Il centrocampista rappresenta uno dei profili già presenti da tempo nella lista bianconera.

André, un nome già seguito da Massara

Il primo dei quattro brasiliani è André, centrocampista del Corinthians già conosciuto da Massara. Il dirigente lo aveva seguito anche prima dell’accordo, poi sfumato, con il Milan. Il giocatore sembrava destinato a trasferirsi in Italia, ma l’operazione non si è concretizzata dopo la decisione del presidente del Corinthians di non firmare i contratti già predisposti. A spiegare la situazione è stato il suo agente Diogo Silva a ESPN, riferendo dell’intenzione di ridiscutere con il club brasiliano la valutazione del calciatore. La Juventus ha quindi inserito il nome nel proprio monitoraggio, insieme agli altri profili individuati in Brasile.

Breno Bidon, Bontempo e Martinelli

Accanto ad André, la lista comprende altri tre centrocampisti. Breno Bidon, classe 2005 e suo compagno al Corinthians, può agire anche da trequartista ed è in possesso del passaporto italiano. C’è poi Gabriel Bontempo, mezzala del Santos già osservata da diversi club italiani e stranieri, tra cui Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Infine figura Matheus Martinelli, classe 2001 del Fluminense, già accostato alla Roma e seguito in passato anche dall’Atalanta. Martinelli possiede a sua volta il passaporto italiano ed è stato convocato dal Brasile dopo l’infortunio di Joao Pedro. I tre completano il quartetto di profili brasiliani attualmente sotto osservazione da parte della Juventus. La parola chiave, comunque, è qualità: il reintegro a pieno regime in rosa di Douglas Luiz con l’aggiunta di nuovi tasselli può ridipingere una Vecchia Signora sempre più a tinte verdeoro.