La Juventus si riprende la testa: De Ligt rinasce nel derby

La Juventus impone ancora la legge del più forte e dei numeri nel derby della Mole numero 199. La squadra di Sarri si è imposta per 1-0 sul Torino ottenendo la nona vittoria su undici partite di campionato e operando subito il controsorpasso sull’Inter che nel pomeriggio si era imposta per 2-1 in rimonta sul campo del Bologna.

Ha deciso un gol a metà ripresa di Matthijs De Ligt, tra i giocatori più discussi della prima parte della stagione della Juventus, ma che ha scelto una delle partite più sentite della stagione per far parlare in positivo di sé e conquistare i primi applausi dei tifosi bianconeri che hanno gremito numerosi il “Grande Torino”.

Per la squadra di Mazzarri arriva l’ennesima sconfitta, la numero cinque, di un inizio di stagione da incubo: i granata hanno disputato un buon primo tempo, mostrando coraggio e reattività, ma non hanno di fatto mai concluso in porta, restando in partita fino alla fine solo grazie alle super parate di Salvatore Sirigu, il migliore in campo per distacco.

Primo tempo con poche emozioni: Ronaldo è il più attivo di una Juve lenta e svogliata, che accelera solo nel finale trovando però le prime, super risposte di Sirigu, miracoloso su De Ligt dopo un tiro-cross di Ronaldo.

Dagli spogliatoi rientra un Torino timoroso dopo le “ringhiate” juventine della fine della prima frazione, così per lunghi minuti la squadra di Mazzarri fatica a uscire ed è tenuta in piedi solo da Sirigu, determinante ancora su

Ronaldo in avvio e addirittura eroico su Higuain, subentrato a Dybala per vivacizzare gli attacchi dei campioni d’Italia. Anche Sirigu deve però arrendersi al 71’ alla girata in area di De Ligt su sponda di Higuain. Gara compromessa per il Toro, vicino al pareggio con una serpentina di Ansaldi stoppata da Szczesny, ma poi salvato ancora da Sirigu che tiene in corsa i suoi fino al 90’ opponendosi all’altro subentrato Ramsey.

Il Torino si sveglia tardi: finale veemente, ma senza pericoli per Szczesny a parte un gol annullato a Bremer per fuorigioco.

SPORTAL.IT | 02-11-2019 22:49