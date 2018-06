La Juventus soffia una stella all'Inter: Sabatini si infuria

Destino beffardo per Joao Cancelo: il terzino dell’Inter, in prestito dal Valencia nella scorsa stagione, tornerà in Italia dopo le belle prestazioni in nerazzurro dell’anno scorso, ma alla Juventus.

I torinesi sono infatti sempre più vicini al giocatore lusitano e hanno incassato il primo sì dal suo entourage, che invece avrebbe rifiutato le proposte arrivate dalla Premier League. Lo riporta il Corriere dello Sport. L’esterno portoghese avrebbe già comunicato al Valencia la sua intenzione di vestire il bianconero nella prossima stagione, e la sua volontà peserà non poco nella trattativa che si svilupperà nel mese di giugno.

I ‘Ches’ chiedono alla Vecchia Signora 40 milioni di euro per il suo cartellino, la Juventus punta invece al prestito oneroso da 5-6 milioni con riscatto fissato sui 25-30. Marotta e Paratici sono pronti a inserire nell’affare anche Marko Pjaca o Stefano Sturaro come contropartite. Si tratta e nei prossimi giorni ci saranno novità.

Ormai fuori dai giochi l’Inter, che non ha poturo riscattare il giocatore entro il 31 maggio, causa i ben noti paletti del Fair Play Finanziario. A luglio i nerazzurri avranno le mani più libere, ma i 40 milioni non sono in ogni caso alla portata della Beneamata, che invece spera ancora di riscattare Rafinha dal Barcellona.

Intanto l’ex coordinatore dell’area tecnica di Suning Sports Group, Walter Sabatini, ai microfoni di fcinter1908.it si esprime così su Cancelo, che era arrivato sotto la sua gestione: “Se dovesse andare alla Juve? Allora mi incazzo!”.

L’ex dirigente nerazzurro ha applaudito l’Inter Primavera e il tecnico Vecchi: “Complimenti a questo tecnico che ribadisce tutti gli anni risultati, comportamenti. E’ veramente un patrimonio per l’azienda, per l’Inter, per Suning. Sono felicissimo per i ragazzi, anche perché questi successi non sono fine a se stessi ma producono ricchezza perché i giocatori che vincono sono appetiti sul mercato. L’Inter ha bisogno di fare degli incassi, quindi complimenti ai ragazzi, complimenti a Samaden, a Vecchi, ad Ausilio, a tutte le persone dell’Inter che hanno contribuito a questo successo. Mi fa veramente piacere”.

“E’ una stupidaggine dire che i risultati del settore giovanile contano poco. I risultati contano sempre, i giocatori giovani che perdono non sono buoni. Quelli dell’Inter sono molto buoni, complimenti”.

