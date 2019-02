La Juventus sogna, due stelle del Real chiedono la cessione

Se si vuole credere ai segni del destino anche nel calcio, l’assenza che la Juventus dovrà sopportare durante la delicatissima gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid potrebbe anche essere letta in ottica calciomercato per la prossima stagione.

Allegri sarà infatti privo di Alex Sandro, ammonito al Wanda Metropolitano e già diffidato in quella che potrebbe anche essere stata l’ultima apparizione dell’esterno brasiliano ex Porto in Europa con la maglia bianconera. I tifosi si augurano ovviamente di no, ma non è una novità che, al netto del rinnovo che Alex Sandro ha firmato lo scorso, la dirigenza bianconera valuta da tempo l’ipotesi di cambiare interprete alla voce esterno sinistro difensivo.

Altrettanto noto è l’interesse per Marcelo, connazionale di Alex Sandro, ma forte di un’esperienza internazionale, oltre che di una bacheca, di gran lunga superiore rispetto a quella dell’attuale numero 12 della Juventus.

Numero di maglia che, curiosamente, è lo stesso che indossa lo stesso Marcelo, amico fraterno di Cristiano Ronaldo e più volte avvicinato alla Juventus nell’ultima parte dello scorso mercato estivo. I tempi ristretti hanno impedito di approfondire i discorsi con il Real Madrid, peraltro comprensibilmente poco disposto a trattare la cessione di un’altra colonna dopo aver perso il portoghese, come sa bene anche l’Inter che si è vista respingere l’offensiva per Luka Modric.

Complice però una stagione finora deludente, a livello di squadra, ma anche del rendimento di Marcelo, il divorzio tra il brasiliano e il Real a fine stagione sembra certo. Secondo quanto riferisce

'Telemadrid', l’ex Siviglia starebbe intensificando i dialoghi con la società per chiedere la cessione. Il tutto in contemporanea con quanto deciso da un illustre compagno di squadra, Isco che, come riporta 'Okdiario.com', sarebbe sulla stessa lunghezza d’onda del compagno e avrebbe chiesto alla società di lasciare il Real a fine stagione, pur senza esprimere preferenze per il proprio prossimo club.

In entrambi i casi, tuttavia, si preannunciano trattative non facili per la Juventus, viste le richieste che si appresta ad avanzare Florentino Perez, pronto a pretendere una cifra superiore ai 100 milioni per Isco e di 70 milioni per Marcelo.



SPORTAL.IT | 23-02-2019 20:00