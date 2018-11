La Juventus sogna Mbappé: già scelto chi sacrificare

La Juventus pensa al ribaltone in attacco per puntare sempre più in alto, al vertice del calcio mondiale. Secondo quanto riporta Tuttosport il club bianconero sta già progettando un colpo clamoroso in vista della prossima stagione: Kylian Mbappé.

L'attaccante del Psg, campione del mondo a Russia 2018 e in odore di Pallone d'Oro, non ancora ventenne, è stato indicato dalla maggioranza degli addetti ai lavori come il futuro dominatore del calcio mondiale. Prelevato per 150 milioni di euro dal Monaco due estati fa, vale probabilmente già oltre i 200 milioni di euro per le sue prospettive di crescita e per quello che sta già facendo vedere in campo. Accostato da mesi al Real Madrid, è per ora un obiettivo inavvicinabile per i campioni d'Italia.

Per ora. Secondo il quotidiano torinese il sogno Mbappé potrebbe farsi molto più concreto in caso di partenza della Joya bianconera, Paulo Dybala. Una cessione della punta argentina potrebbe fruttare alla Vecchia Signora 140 milioni di euro, pronti a essere reinvestiti sul mercato per puntare al bersaglio grosso.

Da verificare la volontà del giocatore, e un peso rilevante, oltre alla presenza di Cristiano Ronaldo, lo potrebbero avere i risultati che la Juve otterrà in Champions League in questa stagione. Il possibile mega investimento ricorderebbe proprio quello fatto per CR7, già ripagato in parte dalla decisa crescita del brand bianconero in tutto il mondo.

L'altro giocatore in orbita bianconera è Marco Asensio, che al Real Madrid ha cominciato a mostrare i primi segni di scontentezza per il suo impiego. La trattativa con Florentino Perez non si preannuncia però semplice, dopo lo smacco Ronaldo subito in estate dalla società blanca.

SPORTAL.IT | 19-11-2018 11:20