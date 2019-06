La Juventus sta per dire addio a Cancelo

La Juventus sta per salutare Joao Cancelo. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il terzino portoghese lascerà i bianconeri dopo appena una stagione: arrivato dal Valencia per 40 milioni nella scorsa estate, dopo che l’Inter non aveva esercitato l’opzione per riscattarlo, verrà ceduto dalla Vecchia Signora al Manchester City per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

L'affare con i Citizens sarebbe in corso da tempo ed è vicinissimo alla fumata bianca: Guardiola ha espressamente richiesto il giocatore che lascerà i campioni d'Italia nonostante l'addio di Massimiliano Allegri, che non lo reputava indispensabile e lo indicava come uno dei possibili sacrifici estivi.

Cancelo si trasferirà quindi per 50 milioni cash: la trattativa è separata da quella per Danilo, che potrebbe invece lasciare Manchester proprio per vestire la maglia bianconera. La Juventus conta di concludere in tempi rapidi l’operazione in uscita per iscrivere a bilancio la plusvalenza entro il 30 giugno.

Il nazionale lusitano dice addio alla serie A dopo due stagioni che lo hanno rilanciato ai massimi livelli: approdato all'Inter dal Valencia nel 2017, nel suo primo anno in Italia aveva collezionato 29 presenze, 4 assist e un gol. L'anno dopo nei bianconeri ha giocato 34 partite, realizzando 8 assist e segnando una rete.

La Juventus potrebbe perdere anche l'altro terzino funambolo, Alex Sandro. Il nazionale brasiliano potrebbe finire sul mercato, ma Paratici ha fissato il prezzo del suo cartellino a 60 milioni di euro e non accetterà offerte inferiori. In entrata potrebbe arrivare Emerson Palmieri, già cercato a gennaio, che potrebbe rientrare nella trattativa con il Chelsea per liberare Maurizio Sarri.

SPORTAL.IT | 06-06-2019 18:17