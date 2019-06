La Juventus stupisce: primo colpo in arrivo per Sarri

Adrien Rabiot potrebbe essere il primo colpo della nuova Juventus targata Maurizio Sarri. Secondo quanto riporta il programma televisivo spagnolo ‘Chiringuito TV’ i bianconeri avrebbero trovato l’accordo per l’ingaggio del centrocampista francese, che tra meno di due settimane si libererà a parametro zero dal Paris Saint Germain.

Dopo Aaron Ramsey, quindi, la Vecchia Signora starebbe per mettere a segno un altro colpo “gratis” a centrocampo, con la speranza di una futura plusvalenza. Secondo i giornalisti iberici Paratici avrebbe trovato l’intesa con l’entourage del giocatore sulla base di un contratto fino al 2024 a 7 milioni di euro netti a stagione. I bianconeri sborserebbero anche 10 milioni di euro di commissioni: la firma dovrebbe arrivare i primi di luglio.

Solo pochi giorni fa Gianluigi Buffon aveva elogiato l’ormai ex compagno di squadra al Psg: “Rabiot è incredibile, fortissimo. E anche un ragazzo perbene e un ottimo compagno di squadra, le tempeste mediatiche che l’hanno visto protagonista non so proprio da cosa dipendano”.

“Quello che ho conosciuto io è un fuoriclasse, un mix fantastico: ha la forza fisica di Pogba, è un autentico armadio, la personalità nel gioco di Vidal e potenzialmente il dinamismo e la capacità di inserimento di Marchisio. Deve migliorare i tempi di ingresso nell’area avversaria, può diventare uno da dieci gol in campionato”.

Lo stesso giocatore negli scorsi giorni in Toscana in vacanza aveva fato trapelare qualcosa sul suo futuro: “Sì, l’Italia mi piace tanto. Stare qui è meraviglioso, ti riposi e ti rigeneri. Mi aspetta una gestione impegnativa. La Juventus? Mi ha cercato e ci siamo parlati, ma non possiamo dire nulla. Ancora non so dove andrò. È un grande club dove ogni bravo calciatore vorrebbe giocare. Il Manchester United? Vale lo stesso discorso. Devo decidere, per adesso sono in vacanza. A breve saprete”.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 18-06-2019 08:42