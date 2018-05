La Juventus tenta Mauro Icardi: la risposta dell'Inter

La Juventus sta premendo forte per arrivare a Mauro Icardi.

E’ lui il grande obiettivo dei bianconeri per l’attacco che vedrà l’addio di Mandzukic e con grande probabilità anche del Pipita Gonzalo Higuain.

Nei giorni scorsi era circolata anche il contenuto della prima offerta da parte della Juventus all’Inter: 50 milioni di euro più il cartellino di Gonzalo Higuain.

Una offerta che il club nerazzurro ha rispedito al mittente: i meneghino cercheranno di trattenere fino all’ultimo l’ex Sampdoria come ha confermato anche Alessandro Antonello, ad dell’Inter, a margine di un evento: “Faremo tutto quello che è corretto fare per trattenere il capitano. E' una pedina del nostro club. Se smentisco la Juventus? S'è appena concluso il campionato e subito si inizia a parlare di calciomercato. Dobbiamo restare sereni, abbiamo i nostri piani. Prima pensiamo alla chiusura dell'anno fiscale, poi penseremo agli acquisti per la prossima stagione".

Antonello ha poi commentato anche la stagione appena conclusa coni nerazzurri che hanno centrato la qualificazione alla prossima Champions League: “Era il nostro obiettivo stagionale e l'abbiamo raggiunto. E' importante da un punto di vista economico, ma soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno seguito in maniera importante”.

Il mercato è già iniziato e l’Inter ha messo a segno tre colpi fino ad ora: Asamoah, Lautaro Martinez e De Vrij. Proprio sull’ingaggio del difensore olandese che ha firmato un quinquennale, ha polemizzato il presidente della Lazio Claudio Lotito che ha tirato una frecciata alla Benamata: “Sfortuna vuole che De Vrij sia stato protagonista di un errore. La società nerazzurra avrebbe dovuto evitare di mettere in difficoltà una persona, rispettando i valori dello sport. Se il contratto ce l’hai da gennaio, perchè esce fuori solo in quel momento la notizia?”.

