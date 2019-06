In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore (in pole position ci sarebbe sempre Sarri, al lavoro per liberarsi dal Chelsea), la Juventus starebbe provando ad inserire nel proprio organico tecnico l'ex centrocampista Pirlo.

Diverse le offerte per il Campione del Mondo 2006. Potrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Under 23 bianconera oppure allenare la formazione Primavera. Attenzione anche all'opzione che lo vorrebbe vice del nuovo tecnico.

SPORTAL.IT | 06-06-2019 08:41