La Juventus tiene sulle spine Milinkovic-Savic

La Lazio ha messo sul mercato Sergej Milinkovic-Savic.

Il classe 1995 ex Genk partirebbe da Roma per una cifra vicina ai 100 milioni di euro e ha estimatori in tutta Europa. Il serbo, tuttavia, preferirebbe rimanere in Italia e, nello specifico, avrebbe dato il suo ok per un trasferimento alla Juventus.

Il club bianconero, prima di intavolare una trattativa con Lotito, sta cercando di sondare il terreno per vedere quante probabilità ci siano di riportare a Torino Paul Pogba. Per il momento, dunque, Milinkovic-Savic è solo una seconda scelta per Agnelli e Paratici.

SPORTAL.IT | 11-06-2019 14:18