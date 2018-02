La Juventus trema: altri due infortunati in attacco

Brutte notizie in casa Juventus dopo il derby vinto contro il Torino con la rete di Alex Sandro. Due pedine fondamentali dell'attacco rischiano infatti di fermarsi, gettando la Vecchia Signora nella più totale emergenza in vista dei tanti impegni di queste settimane (Atalanta in campionato e Coppa Italia, Lazio in campionato e soprattutto Tottenham nel ritorno di Londra). Il tutto nella speranza che Mario Mandzukic recuperi quanto prima dall'attacco influenzale che ha subito in questi giorni.

Il popolo bianconero aveva trattenuto il fiato già a inizio derby, quando al 15' Gonzalo Higuain era stato costretto ad abbandonare il campo dopo una botta a una caviglia. Il problema era sorto dopo uno scontro con il portiere granata Salvatore Sirigu nelle primissime fasi del match, poi l'attaccante argentino aveva provato a restare in campo, gettando la spugna dopo una decina di minuti. Al suo posto era quindi entrato Federico Bernardeschi, decisivo per l'assist ad Alex Sandro ma a sua volta uscito malconcio dallo stadio Grande Torino.

Nella serata di domenica è quindi arrivato l'atteso e temuto bollettino medico, emesso dalla Juventus sul proprio sito internet ufficiale: "Durante il Derby contro il Toro di oggi, Higuain ha subito un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra, mentre Bernardeschi è stato vittima di un trauma distorsivo con interessamento capsulo/legamentoso al ginocchio sinistro. Per entrambi sono previsti ulteriori accertamenti nei prossimi giorni", vi si legge.

Per Higuain in casa bianconera si è tirato un certo sospiro di sollievo: il problema dovrebbe fargli perdere solo la prima sfida contro l'Atalanta, quella dell'Allianz Stadium in campionato. Decisamente peggiore il quadro di Bernardeschi, che rischia uno stop di 4-5 settimane. Una sosta più lunga e che giunge nel periodo peggiore possibile per Madama, che rischia di trovarsi senza un'importante freccia al proprio arco in uno degli snodi della sua stagione: la partita di Wembley contro il Tottenham che vale l'accesso ai quarti di finale di Champions League. E che andrà vinta per forza (o pareggiata con sei o più reti).

SPORTAL.IT | 18-02-2018 21:10