La Juventus Under 23 riparte bene

Inizia con il piede giusto la seconda avventura della Juventus Under 23 in Serie C.

Al “Moccagatta” di Alessandria, che anche quest’anno sarà teatro delle gare casalinghe dei giovani bianconeri, la squadra di Lamberto Zauli ha piegato in rimonta la Pro Sesto, neopromossa in Serie C.

Lombardi in vantaggio al 20′ con De Raspinis, che approfitta di un errore del portiere della Juventus Israel, ma dopo aver creato tante occasioni la Juventus piazza l’uno-due decisivo a inizio ripresa con Di Pardo al 9′ e Correia al 20′.

Nel finale Juventus in dieci per l’espulsione di Alcibiade, ma la Pro non trova il pareggio.

OMNISPORT | 28-09-2020 23:12